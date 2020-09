La situazione legata al Covid 19 desta preoccupazione. Ora arrivano le parole di un governatore molto dure di una Regione in particolare.

Interviene direttamente Vincenzo De Luca sulla questione Covid 19 in relazione ai contagi nella Campania. L’esperto politico lucano di nascita ha ottenuto un nuovo mandato appena da qualche giorno, e sarà ancora lui a tenere le redini della regione in qualità di Governatore per i prossimi anni.

Ora De Luca parla in conferenza stampa di “situazione delicata, se in questi giorni non avremo un miglioramento dei dati allora non esiteremo ad intervenire di nuovo con decisione”. Questo vorrà dire chiudere o comunque limitare in maniera importante l’attività dei luoghi della cosiddetta movida. Infatti continuano ad esserci assembramenti e forte sottovalutazione del rischio, con inappropriato o mancante utilizzo della mascherina e del distanziamento sociale. “Se la curva dei contagi continua a salire chiuderemo tutto di nuovo”, afferma deciso De Luca. Che cita un esempio eloquente: “Tra i morti in strada o fare una passeggiata in allegria non c’è dubbio”.

Covid 19, De Luca annuncia il pugno duro se necessario

Il governatore sollecita il Viminale a fare si che le forze dell’ordine sorveglino con determinazione la situazione. “Chiedo formalmente al Ministero dell’Interno di riferire quale sia il piano di intervento stabilito per i tutori della legge”. Entro pochi giorni De Luca annuncia che dispiegherà tutte le risorse disponibili in questo senso per vigilare. Senza rinunciare anche al pugno di ferro se serve. Il rischio che si corre non riguarda soltanto la salute dei cittadini ma è relativo anche alle possibili ripercussioni economiche. Durante il lockdown in primavera tante attività hanno dovuto chiudere. E comportamenti irresponsabili che portano ad un nuovo aumento dei contagi ed al collasso dei posti letto in ospedale avranno come ulteriore, diretta conseguenza anche delle nuove chiusure.

Fino al 4 ottobre mascherina obbligatoria anche all’aperto

Per questo motivo De Luca chiede a tutti di fare appello al proprio senso di responsabilità . Altrimenti le ripercussioni saranno gravi. Il 25 settembre 2020 sono 253 gli individui positivi al Covid 19. “Una situazione di epidemia, è in corso la seconda ondata e la situazione è pericolosa”. Per questo il governatore della Campania ha ordinato l’utilizzo della mascherina anche all’aria aperta in ogni ora.

I messaggi di De Luca su Instagram

“Il numero dei contagi è più alto che nel mese di marzo, aprile e maggio. In più hanno aperto da poco le scuole, a differenza di allora”. E questo già da solo dovrebbe bastare per fare capire a tutti che bisogna fare attenzione massima.

