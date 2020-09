Francesca Fialdini. Bella con la “finestra sempre aperta“, unica – FOTO

Francesca Fialdini. Una certezza della tv nazionale, la conduttrice spicca sempre per eleganza, raffinatezza e professionalità

E’ divenuta una certezza all’interno dei palinsesti Rai. Confermata per la sua presenza garbata, gentile e la professionalità che contraddistingue il suo lavoro.

Francesca Fialdini è una stacanovista per eccellenza. Ultimamente l’abbiamo vista in molteplici trasmissioni, non disdegnando anche altri tipi d’impegni. Nel maggio scorso è stata al timone di Fame d’Amore. Il programma, andato in onda in seconda serata su Rai 3, ha toccato il tema delicatissimo dei disturbi alimentari, seguendo le storie di un gruppo di ragazzi e il loro percorso verso la salute all’interno di comunità terapeutiche.

A giugno ha presentato su Rai Storia la trasmissione È l’Italia, Bellezza! A luglio l’abbiamo ritrovata su Rai 3 alla conduzione di Così è la vita.

E’ stat riconfermata al timone di Da noi…a ruota libera su Rai 1, la domenica pomeriggio. Attiva anche su Rai Radio 2 alla guida del programma Milledonne e un uomo.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Gabriel Garko in diretta nazionale rivela in lacrime: “Sono gay”

Francesca Fialdini. “La porti un bacione a Firenze”