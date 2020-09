GF Vip: Pierpaolo Pretelli a letto con la Gregoraci, l’ardente desiderio

Grande Fratello Vip, Pierpaolo Pretelli si infila nel letto della Gregoraci e le dichiara: “Ho voglia di baciarti”.

Una simpatia che fa scintille quella nata tra Elisabetta Gregoraci e Pierpaolo Pretelli. Il concorrente della casa più spiata d’Italia si sarebbe infilato nel letto della bellissima calabrese sussurrandogli qualcosa all’orecchio. Un’incursione notturna non contestata dalla Gregoraci che anzi gli ha fatto spazio a letto ma non si è lasciata andare, lo sguardo era sempre verso la telecamera posizionata sopra il letto. Se è evidente l’intesa che è scattata tra i due, il feeling che giorno dopo giorno si sta venendo a creare, permangono dei dubbi sul modo di concepire questo feeling, o meglio se assecondarlo e vedere dove porta o meno. Tra i due, certamente Pretelli è quello più propenso, più intenzionato a far breccia nel cuore della Gregoraci. L’ex moglie di Briatore invece nonostante apprezzi le attenzioni del bel 30enne, non sembra cedere facilmente alle avances, appare infatti molto rigida, forse la presenza delle telecamere h24 non le permette di vivere a suo agio questa conoscenza, ma nulla è perduto. Non resta che attendere gli sviluppi di questa intesa.

Gregoraci e Pretelli, interviene Matilde Brandi

Pierpaolo si confida con Matilde Brandi, dichiarandole: “Mi sono messo nel suo letto e quando mi ha chiesto a che cosa stavo pensando, le ho risposto che avrei voluto baciarla”, la ballerina a questo punto ha cercato di incoraggiare Petrelli dicendole di non sprecare tempo e conquistarla, quindi di farsi avanti senza pensarci due volte. “Mi piacerebbe se la prendessi e la baciassi. Poi va via senza darle spiegazioni. Non devi avere paura. Magari stanotte”. Il giovane ha timore di subire un rifiuto o comunque di urtare la Gregoraci.

Ma la voglia di baciarla è tanta e con Matilde Brandi che l’ha incoraggiato, non resta che attendere cosa si verificherà. Potrebbe capitare anche stanotte, mentre tutti dormono, nel silenzio assoluto ma sempre sotto l’occhio vigile del Grande Fratello.

