Wanda Nara, selfie davanti allo specchio: vestito corto, seno hot – FOTO

Wanda Nara, selfie davanti allo specchio: vestito corto, seno hot. La bellissima agente di calcio ha fatto impazzire i suoi fans con l’ultimo scatto pubblicato sul profilo Instagram

Wanda Nara è una agente di calcio molto famosa e amata dai telespettatori, ma non solo: anche dal marito Mario Icardi e dai tantissimi followers che la seguono sul suo profilo Instagram. Ad ogni scatto riceve sempre migliaia di likes e manda in tilt tutto: è sicuramente una di quelle italiane più seguite, e i suoi fans aumentano ogni giorno a dismisura sempre di più.

Quest’anno al Grande Fratello Vip si è sentita tanta la sua mancanza: Wanda, infatti, è stata opinionista della prima edizione di Alfonso Signorini. Tutti avevano molti pregiudizi in merito, non credevano che avesse abbastanza senso dell’umorismo da ricoprire un ruolo del genere, invece in tanti sono stati costretti a ricredersi. Al punto tale che, quando Wanda è rimasta bloccata a Parigi per la pandemia e non ha potuto presenziare alle ultime puntate del programma, sono stati tanti ad esserne dispiaciuti. Proprio per questo, il conduttore decise di chiamarla a Parigi durante la puntata ogni tanto, per vederla in video chiamata. Una volta, durante la puntata, si avvicinò a lei Mario Icardi e Signorini fu molto fiero di far vedere il calciatore nella sua serata televisiva. Wanda ha conquistato veramente tutti in quella occasione particolare, per come ha gestito il momento covid e tutto il resto.

Da lì il suo profilo Instagram è cominciato ad andare in tilt sempre di più. Signorini ogni sera in puntata approfittava per mandare in onda un nuovo scatto della agente di calcio, e proprio per questo in molti hanno cominciato a seguirla per saperne di più. In quel periodo particolare, è riuscita a conquistare veramente tantissimi followers che la seguono ancora.