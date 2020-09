Martina Stella li fa sognare tutti, solo giacca, seminuda: non è reale – FOTO

Martina Stella inventa spettacolo sulle frequenze Instagram con un doppio clic black&white mozzafiato, in formato a “luci rosse”: fan in delirio

Se c’è un posto dove Venere ha proiettato l’immagine nitida di sè stessa è sicuramente rinvenibile nel volto di Martina Stella. L’attrice non lascia spazio ad obiezioni di diverso genere, perchè lei è la personificazione della bellezza.

Eleganza, fascino, seduzione sono tutti attributi che si mischiano nella sua naturalezza attitudinale. Il pubblico non può che rimanervi di stucco di fronte a cotanta, smodata charme che Martina è solita far trasparire direttamente con uno sguardo profondo.

La chiamano la Regina del sex appeal dalle parti di Instagram, dove sfoggia un panorama artistico esteriore al di sopra delle righe. Non è normale per i fan resistere alle sue performance da brivido lungo la schiena, proprio come recita l’ultima foto in formato black&white, dove domina incontrastato un contesto di piacere sensuale.

Martina Stella ha deciso di fare il passo più lungo delle sue possibilità e sorprendere tutti con una “spaccatura” di gambe di altissima qualità, in un ambiente rimodernato in stile vintage. Ed è proprio qui che Martina fortifica il rapporto con i follower, quando lei mostra a tutti un’eleganza e una finezza nel portamento, surreale.

La posa a “luci rosse” è tutta un programma di navigazione nella fantasia dei sogni più belli. Lo Smoking femminile in dosso è solo il preludio al mezzo nudo che Martina Stella cela al suo pubblico, perchè si sa che l’attesa alimenta il piacere e i suoi quasi 500 mila follower, in tal senso possono anche aprire la mente ed iniziare a sognare ad occhi aperti.

Nel duetto fotografico, proposto, Martina indossa anche dei tacchi a spillo davvero calienti, che scatenano un’ondata di commenti di “ringraziamento” sul conto di una bellezza davvero travolgente: “Sei la più bella di tutte 👑; Bellissima😍😍; La sensualità in una donna è tutto! Ma non quella che sfocia nella volgarità 😘😘🖤🖤🖤; E te Martina quel dono c’è l hai tutto sei di una rara bellezza ❤️❤️❤️; Sei un opera d’arte!😍🔝; E tu ne hai da vendere💯😘🌺❤️🔝; Bellezza sconvolgente 😘😘; La sensualità e robbia tua,ti appartiene!!🔝🔝”.



