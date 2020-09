Adriana Volpe: guai in tv. Alessio Viola abbandona la conduzione

Adriana Volpe. La popolare presentatrice è impegnata nella conduzione di Ogni Mattina. Il suo partner di lavoro subisce uno stop

Ancora un ostacolo lavorativo da sorpassare per Adriana Volpe, la professionale conduttrice televisiva passata dalle fila della Rai al nuovo canale in ascesa TV8.

La presentatrice è al timone quotidianamente, dal 29 giugno scorso, del programma Ogni Mattina. Suo compagno d’avventura è il giornalista Alessio Viola. Quest’ultimo sarà costretto ad abbandonare temporaneamente la sua partner di lavoro per cause di forza maggiore. E’ stato, infatti, vittima di un incidente avvenuto in motorino che gli ha causato la frattura del setto nasale. Le sue condizioni di salute sono tuttavia rassicuranti. Verrà comunque sostituito da Davide Camicioli, volto noto a Sky Sport 24.

Alessio Viola incorrerà in un breve stop da lunedì 28 settembre a venerdì 2 ottobre. Siamo sicuri che la bravura di Adriana Volpe sarà ben equilibrata con il nuovo presentatore, creando un rinnovato affiatamento.

Adriana Volpe. Periodo difficile