Silvia Toffanin, Antonella Elia fa una gaffe in televisione: “Vivi nel peccato”. Durante l’ultima puntata andata in onda di Verissimo, la showgirl ha avuto modo di raccontarsi e di parlare della sua storia con Pietro

Antonella Elia è stata ospite di Silvia Toffanin nel suo studio, e ai microfoni di Verissimo ha avuto modo di raccontarsi a cuore aperto. Ha raccontato di tutto, dell’inizio, di quando era solo una bambina ed è stata costretta a rinunciare all’amore di sua madre quando era davvero piccolissima. Si è portata dentro questa cosa per tutta la vita, crescendo dunque con suo padre che conosceva poco e con la donna che si era messo accanto. Per lei è stata come una seconda madre, e ricorda ancora il momento in cui l’ha vista per la prima volta. Poi il padre è morto che lei era solo un’adolescente ed è stato tremendo per lei crescere, diventare una donna, senza la sua mamma e il suo papà. Ha rivelato di essersi vergognata per non averli più.

LEGGI ANCHE -> Grande Fratello Vip: Fausto Leali squalificato, idnterviene Mario Balotelli

Silvia Toffanin intervista Antonella Elia nell’ultima puntata di Verissimo: “Io non sono sposata”

E ha poi, ovviamente, parlato della sua storia d’amore con Pietro. Ha rassicurato Silvia dicendole che Pietro la ama, che sta ancora cercando di capire se perdonarlo o no, e che ha il suo anello di fidanzamento in attesa di questo matrimonio che chissà se e quando avverrà. Silvia ha chiesto ad Antonella se si sposerebbe, e qui è arrivata la gaffe.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Gabriel Garko in diretta nazionale rivela in lacrime: “Sono gay”

“Silvia, tu sei sposata da tanto” le ha detto Antonella. Silvia ha risposto: “No, ma ho anche due figli”. E Antonella ha aggiunto: “Be’, è giusto vivere nel peccato”.