L’abbiamo vista in diverse serie tv, tra cui ‘Gomorra’ e ‘Un Posto al Sole’, e Cristiana Dell’Anna ora parla di un luogo speciale per lei.

La giovane attrice Cristiana Dell’Anna scrive un post molto bello dedicato a Castel Volturno. Si tratta di una località situata in provincia di Caserta e che fa parlare a volte per gli episodi dettati dalla difficile realtà che la contraddistingue.

A Castel Volturno è molto elevata anche la concentrazione di immigrati, provenienti in particolar modo da diverse zone dell’Africa. E la napoletana classe 1985 parla dei tanti tra loro che vivono lì onestamente e che si sono integrati. Spendendo belle parole in particolar modo per coloro che, da famiglia africana, magari sono nati su suolo italiano e che, pur essendo italiani a tutti gli effetti, non hanno la cittadinanza.

Cristiana Dell’Anna: “Castel Volturno sinonimo di speranza”