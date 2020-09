Grande Fratello, crisi isteriche nella casa: gli inquilini perdono il controllo VIDEO

Grande Fratello Vip, crisi isteriche nella casa: gli inquilini perdono il controllo. Franceska Pepe continua a far litigare i concorrenti della casa più spiata d’Italia

Franceska Pepe continua a rendere difficile la vita ai coinquilini della casa del Grande Fratello Vip. Oramai sono tutti contro di lei: anche Dayane Mello che era stata l’unica a legare un po’ con la modella, dopo il suo ingresso nella casa. La Pepe è stata ostile anche nei suoi confronti, al punto tale che la Mello ha deciso di rinunciare e interrompere ogni tipo di rapporto con lei. E proprio oggi, vedendola litigare furiosamente con Adua Del Vesco, ha perso la pazienza.

LEGGI ANCHE -> GFVIP: Fausto Leali squalificato, interviene Mario Balotelli

Grande Fratello Vip, Franceska Pepe continua a litigare con tutti i suoi coinquilini

Franceska per il reality è il personaggio ideale, crea dinamiche, discussioni, provoca.

Proprio per questo non urlate al bullismo. Franceska ogni volta sceglie di fare questo, le vittime di bullismo non istigano e soprattutto non hanno mai scelta.#GFvip pic.twitter.com/JIyPWuC52r — bi🌿 (@B1693) September 28, 2020

Adua Del Vesco si stava preparando per la serata, quando ha fatto notare alla modella di aver trovato nel suo beauty uno specchietto rotto. Al che, la modella, l’ha accusata di averlo rotto lei: “Hai messo le mani nelle mie cose?”. Adua si è difesa prontamente, difendendosi e dicendo di non aver fatto nulla, e Franceska ha continuato ad accusarla di aver rovinato le cose che aveva nel beauty. Adua, stanca di litigare, l’ha lasciata stare e se n’è andata. In tutto ciò Dayane era in piedi accanto a loro, ad osservare la scena in religioso silenzio. La sua reazione è stata inaspettata: si è avvicinata a Franceska, ha afferrato il beauty, lo ha rovesciato sul tavolo e poi ha esordito con “le rovino io le tue cose”.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Gabriel Garko in diretta nazionale rivela in lacrime: “Sono gay”

“Molto matura, complimenti” ha risposto Franceska, tornando poi a picchiarsi. Denis Dosio ha fatto notare ai ragazzi che la modella cerca il litigio sempre quando c’è la puntata per avere tutti i riflettori puntati su di lei. E soprattutto, per evitare di essere eliminata dalla casa.