Maria Pia Calzone, “donna Imma” immortalata con un amico speciale – FOTO

Seduta su una panchina, immersa nel verde arso della vegetazione, Maria Pia Calzone celebra un amico davvero speciale della sua vita

La donna dalla bellezza mediterranea più grande del momento non poteva che essere Maria Pia Calzone. In arte “Donna Imma”, l’attrice della serie Gomorra è diventata una web influencer a tutto tondo per i fan.

Tutti l’hanno imparata a conoscere meglio, grazie a quelle lunghe passeggiate che ha lasciato intendere dietro le quinte, quando si trova immersa in un piacere unico e immenso di frequentare l’amatissima città di Napoli.

Nonostanta la non più tenera età (52 anni), Maria Pia Calzone è la più grande persecutrice della bellezza naturale. Proprio come nelle preferenze della sua vita, con il mare, il verde dei parchi e l’orizzonte visivo stucchevole in lontananza, che solo un paesaggio come la Campania può regalare.

Maria Pia non avverte alcuna ingiuria psicofisica, che il tempo le ha lasciato, anzi lei trova sempre modo di accudire se stessa pur di apparire bella, così com’è. Nella sua vita inoltre non esiste solo l’aspetto esteriore delle cose, ma anche l’esaltazione del valore delle cose che le appartengono.

Maria Pia Calzone, una giornata da…accompagnatrice