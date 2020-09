Un ragazzo 20enne è morto nel pomeriggio di ieri in un grave incidente consumatosi lungo la via Palianese sud, tra Colleferro e Paliano, in provincia di Roma.

Tragedia nel pomeriggio di ieri lungo la via Palianese sud, tra Colleferro e Paliano, in provincia di Roma. Un ragazzo 20enne ha perso la vita in un incidente stradale consumatosi intorno alle 16:30. Secondo una prima ricostruzione, la vittima viaggiava a bordo della sua auto che, per cause ancora in fase di accertamento, ha sbandato ed ha invaso la corsia opposta scontrandosi frontalmente con un Suv. Un impatto molto violento che non ha lasciato scampo al 20enne. Feriti i due occupanti del Suv, un uomo e la figlia, entrambi trasportati in ospedale dai soccorsi del 118 intervenuti sul posto.

Un ragazzo 20enne, di cui non sono note le generalità, è deceduto in un tragico incidente avvenuto pomeriggio di ieri, domenica 27 settembre, lungo la via Palianese sud, tra Colleferro e Paliano, in provincia di Roma. Secondo una prima ricostruzione dell’accaduto, riportata dalla redazione di Roma Today, l’auto su cui viaggiava la vittima, una Lancia Y di colore beige, avrebbe sbandato, per cause ancora in fase di accertamento, e sarebbe finita nella corsia opposta scontrandosi frontalmente con un Suv, una Dacia Duster.

Sul luogo dell’incidente è sopraggiunto in pochi minuti il personale medico del 118 che non ha potuto far nulla per il giovane, deceduto per via delle ferite riportate nel violentissimo impatto. I due occupanti del Suv, un uomo e la figlia, sono stati soccorsi e trasportati presso l’ospedale di Palestrina. Come riporta Roma Today, il conducente del Suv è rimasto ferito in maniera grave, mentre alla figlia sono state riscontrate ferite più lievi.

Oltre ai soccorsi, sul luogo dell’incidente sono arrivati i carabinieri che si sono occupati dei rilievi per accertare l’esatta dinamica dell’accaduto. Tra le cause che possano aver provocato l’impatto vi è anche quella dell’asfalto bagnato per via del maltempo che imperversava sulla zona nella giornata di ieri.

