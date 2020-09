Maddalena Corvaglia, il fisico statuario, sembra di Marmo. Che forme – FOTO

La ex velina Maddalena Corvaglia è attivissima sui social e non smette di deliziare i fan di Instagram con video e foto acrobatiche, anche prima di dormire

Maddalena Corvaglia nel 1999 a 19 anni veniva scelta ai provini per affiancare Elisabetta Canalis sul palco di Striscia la Notizia. Il duo è stato uno dei più amati del programma e nel 2005 furono richiamate dalla produzione, questa volta in veste di presentatrici, per condurre un’edizione speciale.

Maddalena Corvaglia oggi è mamma di una splendida bimba, Jamie Carlyn Birnbaum, nata il 28 settembre del 2011 dal matrimonio con Stef Burns chitarrista della band di Vasco Rossi. I due sono stati sposati dal 2011 al 2017, il matrimonio è finito per l’insorgere di incompatibilità sorte nella coppia.

L’ex velina ha vissuto anche negli Usa, raggiungendo la sua vecchia amica Elisabetta Canalis con la quale però sembra abbia chiuso i rapporti. Maddy ed Ely avrebbero avuto una forte lite probabilmente legata proprio al centro fitness che gestivano assieme. Ora non sappiamo se le due amiche si siano rappacificate oppure ci sia ancora burrasca tra la ex coppia storica di veline.

Buonanotte acrobatica per Maddalena Corvaglia