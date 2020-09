Matilde Gioli, abito in simil pelle per la sfilata Ferragamo. Sensuale – FOTO

Matilde Gioli grazie alla sua bellezza si è conquistata la fama di “Angelina Jolie italiana”, e sui social ha conquisto 252mila follower che la seguono con ammirazione e stima

Matilde Gioli, classe 1989, è diventata attrice per caso mentre studiava Filosofia all’università Statale di Milano. Lei stessa ha rivelato che al suo primo provino è stato per il film Il Capitale Umano, di Paolo Virzì ma non sapeva neppure chi fosse il regista.

In un’intervista lasciata qualche anno dopo l’uscita del film, nel 2014, ha dichiarato: “Ero talmente avulsa dal cinema che non sapevo nemmeno che faccia avesse Virzì. Il giorno del provino sono arrivata in ritardo e con il casco in testa, mi sono avvicinata a quello che secondo me non poteva essere Paolo Virzì e gli ho chiesto se poteva indicarmi quale fosse il regista che non lo sapevo”.

“Ovviamente stavo parlando proprio con Virzì“, ha dichiarato la giovane attrice ricordando l’episodio. Oggi grazie alla sua bellezza e al suo straordinario talento è una delle attrici più amate del cinema italiano odierno. Attualmente la Gioli recita al fianco di Luca Argentero nella fiction targata Rai “Doc”, con la quale è riuscita a conquistare il grande pubblico.

Matilde Gioli, sensuale e intrigante in prima fila alla sfilata Ferragamo