Collisione tra due aerei Ryanair sfiorata. Controllore di volo eroe

Collisione tra due aerei di proprietà Ryanair sfiorata. Tragedia evitata grazie ad un controllore di volo di Bordeaux

Avrebbe potuto essere una delle tragedie aeree più gravi di tutti i tempi. Fortunatamente la sciagura si è evitata grazie alla tempestività di un controllore di volo.

La Commissione spagnola che si occupa delle indagini sugli incidenti dell’aviazione civile ha reso pubblico il rapporto su quanto accadde il 2 ottobre 2018, a oltre 10 mila metri nel nord della Spagna.

Due Boeing 737 di proprietà Ryanair, erano partiti da altrettanti aeroporti spagnoli diversi: il primo da Santiago di Compostela, direzione Palma di Maiorca; l’altro da Siviglia, si stava recando a Tolosa, in Francia. Totale dei passeggeri: 344, rispettivamente 184 e 160 persone, compreso lo staff di bordo, di cui 4 piloti esperti.

Collisione tra due aerei Ryanair sfiorata. Le dinamiche

Secondo le indagini, le manovre che hanno evitato la collisione si sarebbero svolte nell’arco di pochissimi minuti. Alle 14.45 entrambi gli aerei di linea erano seguiti dal centro di controllo di Madrid; si trovavano ad un’altezza di 10.363 metri. Ad un certo punto, solo l’aereo diretto a Tolosa è stato trasferito sotto il controllo di Saragozza, mentre l’altro è rimasto sotto quello di Madrid. Poichè il sistema di segnalazione da terra non ha funzionato, i due Boeing 737 si sono avvicinati pericolosamente, mantenendo la stessa quota (9 chilometri in orizzontale e 305 metri in verticale).

E’ stato un controllore di volo sito a Bordeaux a lanciare l’allarme, a due minuti dalla collisione. Ha chiamato Madrid per scongiurare lo schianto. Dal rapporto della Commissione si legge che il controllore nella città spagnola non si era accorto di nulla.

La situazione poteva comunque peggiorare. La comunicazione di rischio impatto è stata data ai piloti di entrambi gli aerei con le stesse indicazioni che, di conseguenza, hanno contemporanemente cambiato rotta scendendo di quota. Dopo un minuto di confusione, i controllori di Madrid, Saragozza e Bordeaux si sono accordati, facendo deviare un solo aereo e salvando centinaia di vite.

