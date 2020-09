Riconoscete la casa di Emanuele Filiberto di Savoia? E’ tutta un tesoro – FOTO

Fonti vicine alla dimora di Montecarlo di Emanuele Filiberto di Savoia fanno sapere dell’esistenza di un’abitazione davvero speciale

Nato a Ginevra nel lontano 1972, Emanuele Filiberto, all’anagrafe, risulta essere uno dei discendenti principali della dinastia di casa Savoia. Il nipote dell’ultimo re d’Italia, Umberto II è stato “scartato” dall’Assemblea Costituente e dagli antichi padri della Costituzione vigente.

Non a caso la sua posizione non viene affatto riconosciuta in Italia dalla nostra Repubblica Parlamentare, almeno fino al 2002. Ecco perchè Emanuele Filiberto è stato costretto ai margini dei confini del Belpaese, a consumare l’esilio tra la Svizzera e la Francia, in seguito a questioni di successione monarchica e dissidi familiari.

Solo dopo aver esaurito gli effetti dell’esilio che la nascita della Repubblica Italiana prevedeva per l’ultima dinastia di re, Emanuele Filiberto torna in Italia, ospite di salotti prestigiosi sulle reti nazionali televisive. Proprio in quelle circostanze, il nipote dell’ultimo re monarchico d’Italia ha raccontato la sua vita lontano da ciò che gli apparteneva un tempo.

Tra gli argomenti più chiacchierati rientrano la moglie Clotilde Courau, le tre figlie ed alcuni tra i beni di lusso, di proprietà.

LEGGI ANCHE —–> Francesca Valtorta esagera e mostra un lato con perizoma estremo – FOTO

Emanuele Filiberto e le sue proprietà