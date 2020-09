Federica Pellegrini, linguaccia maliziosa per un primo piano da urlo – FOTO

Proseguono le audizioni per la nuova stagione di Italia’s Got Talent e Federica Pellegrini ci mostra gli outfit che indosserà nelle varie puntate, esplosiva

La splendente carriera sportiva della nuotatrice di Spinea resterà senza dubbio nella storia, ma non è l’unica avventura intrapresa da Federica Pellegrini. Pur continuando ad allenarsi la trentunenne è entrata a far parte del mondo televisivo come giudice del seguitissimo programma Italia’s Got Talent.

Sono in corso proprio in queste settimane i nuovi casting per Italia’s Got Talent, in attesa poi di potersi esibire live davanti la giuria formata da Federica, Frank Matano, Joe Bastianich, Mara Maionchi e la conduttrice Lodovica Comello.

Solo due giorni fa Federica Pellegrini condivideva uno scatto direttamente dal camerino in cui mostrava i suoi numerosi cambi d’abito per le registrazioni a Cinecittà: scatto raggiante di prima mattina con il rossetto rosso e un bomber colorato che ne enfatizzava la carnagione chiara.

Federica Pellegrini, il selfie malizioso ha scatenato i fan