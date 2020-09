“50 Top Pizza 2020”, le migliori pizzerie d’Italia

È uscita la quarta edizione di 50 Top Pizza, guida online delle migliori pizzerie d’Italia. Sul podio più alto “I Masanielli” di Francesco Martucci

È stata pubblicata la quarta edizione di “50 Top Pizza”, la prestigiosa guida online delle migliori pizzerie italiane. “Una guida che privilegia chi ha un progetto di pizza preciso che viene realizzato, al di là degli stili, con coerenza e senza inseguire le mode del momento”, insieme al servizio, al beverage e al locale.

Rispetto le passate edizioni la guida riporta alcune succulente novità: il duo di testa continua a essere espressione della scuola casertana e la Campania resta ovviamente la regione italiana con il maggior numero di locali presenti in classifica (16). Ma quest’anno tutta la Penisola trova maggiori riconoscimenti e anche regioni finora “scartate” hanno avuto posizioni importanti nella classifica.

Ricordiamo che c’è stato un importante sorpasso in classifica con “I Masanielli” di Francesco Martucci riconosciuta come la migliore pizzeria d’Italia e del mondo secondo “50 Top Pizza 2020”. Segue “Pepe in Grani”, il famoso locale di Franco Pepe a Caiazzo con cui fa a staffetta (nel 2017 e nel 2018 è lui al primo posto della classifica). Dalla quinta posizione alla terza, “I Tigli” di San Bonifacio (VR), dove Simone Padoan si prende il premio di Miglior Pizzaiolo dell’anno.

Scopriamo l’elenco delle migliori 50 pizzerie italiane