Cecilia e Belen Rodriguez insieme, serie di FOTO in costume. Il paradiso

Le sorelle Rodriguez sono in Puglia per scattate la nuova collezione del brand di beachwear Me Fui, gli scatti del back stage sono sensualissimi

Un’estate turbolenta quella vissuta dalle die sorelle Rodriguez che hanno dovuto fare i conti con lo schivare assiduamente i rotocalchi di gossip per via delle loro vicissitudini amorose. La bellissima Cecilia Rodriguez dopo il tira e molla con il fidanzato Moser sembra abbia ritrovato un’unità di coppia solida e duratura e le foto postate in questi giorni ci danno unna prova tangibile.

LEGGI ANCHE -> Mercedesz Henger versione runner mostra forme e un seno assurdo – FOTO

La sorella Belen Rodriguez invece è ancora sola e non vuole dare voce ai rotocalchi dando informazioni maggiori sulla sua vita privata al momento. Le due sorelle ora sono insieme in Puglia per il nuovo shooting fotografico della nuova collezione Me Fui. Le showgirl argentine stanno regalando incommensurabili scatti della collezione e del backstage davvero mozzafiato.

Solo ieri Belen ha regalato ai fans una foto in cui indossa un costume intero colorato molto scollato e che stringe proprio sul décolleté evidenziando il seno tonico e sempre molto appariscente nei suoi scatti.

Sensuali e complici, le sorelle Rodriguez in costume incantano Instagram