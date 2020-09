Alba Parietti: “Pronta per il grande evento”. Primo piano incantevole – FOTO

Alba Parietti si prepara al grande evento su Rai 1 e condivide il suo momento di trepidazione con i follower su Instagram

Tutto pronto per il grande evento che accompagnerà la conduttrice televisiva, Alba Parietti sull'”altare” di Storie Italiane, palinsesto su “gialli” e pettegolezzi presentato da Eleonora Daniele.

Il programma è per l’Italia e il suo popolo, ogni giorno “arrovellato” in vicende e contesti di cronaca nera, che si intrecciano con i pareri degli ospiti in studio. Proprio oggi sarà ospite di Eleonora Daniele, Lady gentlewoman, Alba Parietti, pronta ad intervenire in qualità di opinionista e non solo.

In questi giorni ha tenuto banco anche la questione legata al periodo di depressione del figlio, Franco Oppini. Il giornalista sportivo, sfegatato tifoso juventino si è trovato in un momento di lunga riflessione e tristezza, dati dalla perdita improvvisa della sua ex fidanzata.

Quest’ultima è tragicamente scomparsa, in seguito ad un incidente stradale che l’è costata la vita, mentre era in procinto di “scansare” un ciclista di passaggio. A distanza di quasi 15 anni dalla sua scomparsa, Alba Parietti è pronta a comunicare il ritorno in grande stile del figlio, tra i fasti della felicità.

Anche Alba Parietti si accoderà al suo momento di ripresa psicologica e non vede l’ora magari di cndividerlo al pubblico telespettatore, approfittando dell’ospitata in diretta televisiva.

Alba Parietti, “Seguitemi e venitemi a trovare qui…”