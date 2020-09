Un Posto al Sole anticipazioni 30 settembre: Serena e Filippo più vicini. Fabrizio Rosato prenderà un’importante decisione. Patrizio si mette una volta e per tutte in discussione

Serena continua a tenere il segreto della gravidanza: la Cirillo e Sartori, si sono lasciati da diversi mesi. Uno dei motivi per cui hanno raggiunto il punto di rottura, è perché Filippo voleva un secondo figlio mentre Serena aveva intenzione di prendersi del tempo per lei e concentrarsi una volta e per tutte sulla sua vita. Ha iniziato una storia con Leonardo, con cui c’era un flirt, ed è rimasta incinta. Non ha intenzione di abortire, vuole tenere il bambino, ma ha paura di come reagirà il suo ex marito. Intanto i rapporti tra loro cominciano ad essere molto più distesi, nonostante il brutto processo. Come reagirà Filippo quando scoprirà la verità?

Un Posto al Sole anticipazioni 30 settembre: Fabrizio Rosato prende una decisione importante

Fabrizio Rosato ha preso un’importante decisione, sia sulla sua vita privata che in quella lavorativa. Roberto ha rivelato a Marina di non sopportare il fatto che lei abbia una relazione seria, perché ha in qualche modo rotto questo patto “silenzioso” che dura da più di vent’anni tra di loro. Adesso che Marina sembra sul punto di avere una storia davvero seria, Roberto ha paura di perderla per sempre.

La sconfitta con Max Peluso di Patrizio Giordano farà davvero molto male: per la prima vera volta da quando il giovane chef ha deciso di intraprendere questa carriera, il ragazzo si metterà in discussione. Ha puntato tutto su questo suo sogno e ora ha paura di non poterlo realizzare, e di restare magari al Caffè Vulcano per sempre, senza aspirazioni e senza sogni raggiungibili. Come andrà a finire tutta questa storia?