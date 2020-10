Donna salvata in mare da pescatori. Risultava scomparsa da due anni

Donna salvata in mare da alcuni pescatori. Non si avevano tracce di lei da due anni. Incredibile ritrovamento in circostanze misteriose

Si chiama Angelica Gaitan la donna di 46 anni tratta in salvo mentre si trovava alla deriva in mare. Sono stati dei pescatori a largo di Puerto Colombia ad accorgersi di lei.

L’accaduto risale al 26 settembre scorso ma solo ieri, uno dei protagonisti della vicenda, Rolando Visbal, ha pubblicato sul suo profilo Facebook le immagini shock del ritrovamento. Il salvataggio è stato incredibile; i pescatori si sono accorti della presenza della donna in mezzo alle onde, si sono avvicinati pensando che fosse morta. Si sono accorti solo dopo che dava deboli segni di vita. Le hanno lanciato un salvagente. E’ stata quindi recuperata, coperta e le hanno dato immediatamente da bere. E’ stata portata immediatamente a riva per prestare i primi soccorsi.

Non si sa come sia arrivata lì, a largo in mezzo al mare. A quanto pare era alla deriva da circa 8 ore. Fatto ancor più inquietante è che la donna risultava scomparsa da ben due anni. Non si aveva più alcuna notizia. La polizia sta compiendo le dovute indagini del caso e si è messa in contatto con una delle figlie di Angelica Gaitan. La donna adesso si trova in un ospedale a Bogotà, città di residenza della sua famiglia.

