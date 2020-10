Flavio Insinna rimane di sasso all’Eredità. Poi la conclusione inaspettata

Flavio Insinna. Il popolare conduttore de L’Eredità è costretto a dare una notizia deludente alla concorrente in gioco. Il montepremi è altissimo

Dopo la scomparsa di Fabrizio Frizzi, la conduzione del programma L‘Eredità è passata nella mani di Flavio Insinna. Il presentatore romano ha da sempre conquistato il pubblico per i suoi modi genuini e l’empatia con cui si relaziona con i concorrenti in gara. Partecipa attivamente ai loro successi e alle loro sconfitte durante lo svolgimento del quiz preserale, uno dei più longevi della tv italiana, in onda da quasi 20 anni.

La puntata di ieri è prova lampante di questa sua caratteristica. Il conduttore, infatti, ha preso particolarmente a cuore la giovane ragazza di nome Stefania, campionessa della puntata, che si accingeva a completare il famosissimo gioco de La Ghigliottina.

Flavio Insinna. In ansia a L’Eredità

Dopo la parentesi estiva di Reazione a Catena, condotto da Marco Liorni, Flavio Insinna ha raccolto la staffetta su Rai Uno riprendendo le redini de L’Eredità. Il quiz preserale è seguitissimo, mette alla prova abilità logiche e di conoscenza di concorrenti pronti a darsi battaglia e vincere un cospicuo montepremi.

“Ho visto il tuo sorriso andare via” – queste sono le parole che Insinna ha rivolto alla giovane campionessa della puntata di ieri. La ragazza si è trovata in difficoltà durante l’ultima prova, il gioco della Ghigliottina, che consiste nel trovare una parola misteriosa legata ad una serie di cinque concetti apparentemente slegati tra loro.

I termini di ieri erano: bambini, quartiere, giuridico, ritiro e usato. La soluzione giusta era la parola negozio. Purtroppo la concorrente ha pensato si trattasse del concetto gioco. Insinna, accortosi immediatamente della risposta errata, ha detto: “Vorrei poter cambiare la risposta. Ci sono gli autori e il notaio, purtroppo non posso farlo.”

Il montepremi iniziale in palio che era di 105 mila euro, la campionessa lo aveva dimezzato solo una volta dalla cifra di partenza di 210 mila euro.

