Can Yaman e la dedica alla nostra Italia: lo scatto toglie il fiato – FOTO

Can Yaman e la dedica alla nostra Italia: lo scatto toglie il fiato. L’attore della fiction turca ha fatto impazzire i suoi numerosi fans venendo qui nel nostro Paese senza preavviso

Can Yaman è arrivato qui in Italia qualche giorno fa e ha fatto impazzire i suoi numerosi followers che lo seguono da più di un anno a questa parte. Quest’estate ha riscosso un grandissimo successo con la serie Daydreamer, di cui lui è il protagonista indiscusso. Mentre qui in Italia veniva mandata appunto questa fiction, in Turchia lui era alle prese con una nuova serie, Bay Yanlis, che è stata cancellata dopo la quattordicesima puntata per i pochi ascolti. Mentre in Turchia si verificano episodi come questi, in Italia lui continua a riscuotere sempre più successo.

Can Yaman in Italia, giorni meravigliosi a Milano: la dedica su Instagram

Can qualche giorno fa è atterrato qui in Italia – proprio dopo giorni di polemiche, perché gli italiani non riuscivano a digerire questo suo fallimento in Turchia, quando qui in Italia è una vera e propria star -, e da lì è partito il toto scommesse. Una vacanza? Lavoro? Film? No, alla fine la risposta è arrivata: sarà ospite a Verissimo e a C’è Posta Per Te. Domani, infatti, vedremo Silvia Toffanin intervistare il famoso attore che ha fatto impazzire quasi tutto il mondo. “Un viaggio meraviglioso”, così ha descritto questi giorni che ha passato qui in Italia. Più precisamente in quel di Milano.

Ha fatto molto discutere invece il suo rifiuto a Barbara D’Urso: ha accettato l’invito di Maria De Filippi e di Silvia Toffanin, e rifiutato soltanto il suo. I fans dell’attore però sono contenti di questo perché non hanno apprezzato l’ultima ospitata dell’attore della D’Urso, l’hanno reputata addirittura vergognosa. Adesso, invece, tutti non vedono l’ora di vederlo domani a Verissimo.