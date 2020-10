Coronavirus, c’è l’esito del test per Donald Trump e Melania

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump e la First Lady Melania sono risultati positivi al coronavirus. L’annuncio su Twitter

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump e la First Lady Melania sono postivi al coronavirus. È lo stesso capo della Casa Bianca che lo annuncia con un suo tweet: “La First Lady ed io siamo risultati positivi al Covid-19. Iniziamo subito la quarantena e il processo di guarigione. Insieme ce la faremo!”.

Queste le prime parole di Trump dopo che alcune ore fa era stata resa nota la positività di una sua stretta collaboratrice, Hope Hicks. Ecco che così era scattato l’allarme e subito si era ricorsi al test.

Per ora dunque nulla di preoccupante. A rassicurare tutti ci pensa anche il medico del presidente: “Donald Trump e la First Lady Melania stanno bene” ha detto spiegando che il presidente continuerà a portare avanti i suoi compiti “senza alcuna interruzione”. Dalla Casa Bianca però fanno sapere è stato annullato il viaggio di Trump in Florida previsto per oggi.

Anche la Firs Lady Melania ha appena fatto sentire la sua voce tramite Twitter. “Come troppi americani hanno fatto quest’anno, anch’io e il presidente degli Stati Uniti siamo in quarantena a casa dopo essere risultati positivi al test sul Covid-19 – ha scritto – Ci sentiamo bene e io ho posticipato tutti gli impegni previsti. Fate in modo di stare al sicuro e ne usciremo insieme”.

Coronavirus, Trump e Hicks molto insieme per lavoro

Sempre il presidente Trump era stato ad annunciare tramite Twitter la positività di una delle sue più strette collaboratrici. “Hope, che ha lavorato così duramente senza una pausa è risultata positiva al Covid-19, terribile!”. Così aveva scritto poche ore fa Trump confermando la notizia che prima era circolata arrivando da una fonte anonima ad un giornalista di Bloomberg. “

“Io e la First Lady stiamo aspettando i risultati del test, nel frattempo iniziamo il processo di quarantena” aveva inoltre annunciato il capo della Casa Bianca. Trump e Hope Hicks hanno lavorato a stretto contatto: hanno viaggiato insieme diverse volte, l’ultima per il dibattito a Cleveland.

Solo mercoledì scorso la collaboratrice era sull’elicottero presidenziale, senza mascherina secondo quanto riportato da La Repubblica, insieme ad altri stretti collaboratori di Trump, compreso suo genero Jared Kushner, per un appuntamento elettorale in Minnesota.

Hicks è una ex modella di 31 anni, amica intima di Ivanka, la figlia di Trump. E’ esperta di comunicazione e già aveva lavorato alla Casa Bianca come capo della comunicazione fino al 2018.

Si era occupata della public relation della Trump Organization, era stata portavoce del presidente durante la prima campagna presidenzale e poi anche direttrice delle comunicazioni strategiche e ora era ritornata alla Casa Bianca chiamata direttamente da Trump.

