Un Posto al Sole anticipazioni 2 ottobre: Niko esce con una persona. Dopo il ritorno in studio di Susanna, deve fronteggiare i problemi. Intanto, torna in scena Alex

Un Posto al Sole si prepara ad un colpo di scena. Questa sera Niko e Susanna si confronteranno per la prima vera volta dopo il momento di lontananza che hanno vissuto a seguito del matrimonio saltato, e non sarà un confronto per niente facile per loro. Niko decide di fronteggiare il suo malessere uscendo con una persona, un personaggio con cui non si è mai confrontato nella soap opera. In molti si chiedono: è finita davvero per sempre tra Niko e Susanna? Non torneranno mai più insieme?

Un Posto al Sole, ritorno in scena di Alex: momento di tensione al Caffè Vulcano

Alex Parisi torna da una vacanza dopo un periodo di lontananza dalla soap. Samuel sarà molto felice di questo ritorno: ricordiamo che l’aiuto cuoco si trova davvero molto in difficoltà con i modi del giovane Patrizio. In cucina insieme sono un vero e proprio disastro, e Axel si alleerà con lui. La tensione al Vulcano crescerà in un modo spaventoso. Alla fine Silvia prenderà dei provvedimenti o lascerà i ragazzi a discutere tra loro? Dopo la delusione che c’è stata per il rifiuto nel programma di Max Peluso, i rapporti tra Silvia e lo chef sono diventati davvero molto tesi.

