Chiara Ferragni, la reazione della famiglia alla notizia del lieto evento – VIDEO

Buone nuove in casa Ferragni. A comunicare il lieto annuncio del giorno ci pensa il marito rapper Fedez: il video diventa virale sul web

Momenti di gioia arricchiscono di felicità la famiglia Ferragni, in quel di Milano. Chiara, in particolar modo risulta la star televisiva più cliccata e seguita dai follower di Instagram.

Sono d’amore e d’accordo chiunque le “gira” intorno, sempre pronto a misurare, per filo e per segno, le ambizioni dell’imprenditrice di successo del momento. Testimone della sua impennata mediatica, lo è anche il marito rapper, Fedez, papà del piccolo Leone.

Il figlio è diventato il fotomodello per eccellenza dei “minori”, sempre “addolcito” dalle parole dei suoi genitori, che ora stanno per servirgli un bel “conto” salato, con cui dovrà confrontarsi a vita… che lo voglia o meno.

Non si tratta di un tradimento o disprezzo per il suo modo di essere, ma di un lieto annuncio che ha fatto commuovere tutti in famiglia Ferragni, persino Fedez, il “presentatore” dell’evento. Qualche giorno fa, tra gli appassionati delle vicende della famiglia “Ferragnez”, si avvertiva una strana “aria” di curiosità.

LEGGI ANCHE —–> Francesco Oppini: “Mia madre Alba Parietti? Ingestibile!”

Chiara Ferragni & “family”, l’adrenalina è a “mille”

Vai su Successivo per vedere la video “reazione” dei familiari della Ferragni