Elettra Lamborghini dichiara: “Come mi sono innamorata di Nick”. La cantante che si è sposata da pochi giorni, ha dichiarato a Silvia Toffanin come ha conosciuto suo marito

Elettra Lamborghini ha parlato a Verissimo del suo matrimonio avvenuto solo pochi giorni fa. Lei e Nick hanno coronato il loro sogno d’amore, dopo la proposta di matrimonio che è arrivata a Natale. Appena arrivata, ha raccontato a Silvia Toffanin come si sono conosciuti: “Ci siamo incontrati ad un festival a Treviso, per lui è stato amore a prima vista. Ha voluto il mio numero ma io non ero convinta, per me era ancora troppo presto per queste cose. Il segreto? L’ho fatto aspettare. Il primo bacio è arrivato solo dopo un mese e mezzo che ci conoscevamo”.

Elettra Lamborghini parla a Verissimo di Nick: “Ho sposato il mio migliore amico”

“Nelle mie promesse di matrimonio ho detto una cosa: se non fosse stato con Nick, non sarebbe stato con nessun altro. Mi viene l’ansia a stare con qualcuno che se esci con la gonna, si lamenta. Se esci con le amiche ti dice che “non puoi fare questo, non puoi fare altro”. Io e Nick abbiamo una relazione che in tutti questi anni non abbiamo mai litigato, perché io lo lascio libero di fare tutto e lui lascia me libera di fare tutto. Se c’è qualcosa in cui non ci capiamo, parliamo subito e non litighiamo” ha raccontato. “Dopo il matrimonio, una sera lui voleva giocare alla playstation e io guardare il Grande Fratello. Gli ho detto tu giochi di qua, e io guardo la televisione di là”.

E poi, proprio a proposito di questo, ha aggiunto: “Sono le piccole cose. Siamo liberi”.