Aurora Ramazzotti a letto con il suo ragazzo: “Ci dispiace per gli altri”. La figlia di Eros Ramazzotti e di Michelle Hunziker oramai è una star su Instagram

Aurora Ramazzotti è la figlia di Michelle Hunziker e di Eros Ramazzotti, ma crescendo ha dimostrato di essere una ragazza meravigliosa con una personalità fortissima e che merita tutte le attenzioni di questo mondo. Bella e simpatica come mamma Michelle, ha a poco a poco conquistato il mondo di Instagram, dove ogni giorno condivide la sua vita quotidiana pubblicando storie, scatti e attimi insieme al suo amatissimo Goffredo. I due sono legati in una storia serissima oramai da anni e Goffredo è diventato oramai una persona di famiglia per Eros e per Michelle.

Sono bellissimi, affiatati e innamoratissimi, e gli ultimi scatti che ha pubblicato su Instagram ne sono la prova. Cita il continuo della frase “…siamo la coppia più bella del mondo”, e lo sono davvero. Basta guardarli insieme per capire che sono una coppia solida, in grado di resistere a qualsiasi ostacolo la vita potrebbe mai mettergli davanti. Aurora è molto legata alle persone che sono nella sua vita, e tra queste troviamo Tommaso Zorzi, che è il suo migliore amico e che al momento è nella casa del Grande Fratello Vip. Purtroppo però i due hanno litigato e proprio oggi Tommaso ha ammesso di sentire tanto la sua mancanza.

Potrebbe Alfonso riservare una sorpresa al ragazzo e fargliela incontrare? I due potrebbero avere modo di chiarire questo brutto screzio che c’è stato tra loro. Intanto su Instagram, Aurora continua a pubblicare scatti di vita quotidiana insieme. Non si è ancora espresso riguardo questa famosa lite con Tommaso, dopo averlo sentito parlare romperà il silenzio?