Federica Pellegrini, look da collegiale per l’ultimo giorno di riprese di IGT – FOTO

La splendente carriera sportiva di Federica Pellegrini resterà senza dubbio nella storia, ma non è l’unica avventura intrapresa dalla bella nuotatrice. Pur continuando ad allenarsi la trentunenne è entrata a far parte del mondo televisivo come giudice del seguitissimo programma Italia’s Got Talent che sembra essere alle battute di arresto per quanto riguarda le audizioni.

Si sono svolte proprio in queste settimane i nuovi casting per Italia’s Got Talent, in attesa poi per i concorrenti selezionati di potersi esibire live davanti la giuria formata da Federica, Frank Matano, Joe Bastianich, Mara Maionchi e la conduttrice Lodovica Comello.

Fede in questi giorni sta condividendo in modo assiduo con i suoi fan di Instagram gli scatti dei suoi numerosi cambi d’abito direttamente dal camerino di Cinecittà: sono scatti con outfit ricercato e mai banali che testimoniano il carattere gioioso della nuotatrice. Federica ha esibito anche alcune istantanee in bianco e nero che ritraggono parti del corpo, la lingua, il lato B, l’ombelico, i piedi e la schiena, che molto si discostano da tutte le foto finora condivise ma che hanno reso molto entusiasti i 1,2 milioni di follower che la seguono.

Look da collegiale per Federica Pellegrini su Instagram

