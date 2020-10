GF Vip, Andrea Damante e Ignazio Moser in trattativa? La risposta che chiarisce i dubbi

Gabriele Parpiglia avrebbe comunicato la volontà degli autori del Grande Fratello Vip di avere Andrea Damante e Ignazio Moser in casa: ma la trattativa non sembra stia prendendo una buona piega

Da alcune settimane si parlava dell’ipotetico ingresso dei fratelli Onestini, Luca e Gianmarco, all’interno della casa del Grande Fratello Vip. Proprio Gabriele Parpiglia, uno degli autori del programma, ha confermato che questo non accadrà. I due hanno infatti fatto un passo indietro rispetto all’iniziale proposta. Detto questo Parpiglia si è lasciato scappare che in trattativa per entrare nella casa più spiata d’Italia ci sarebbero ora due volti noti al pubblico del GF. Si parla di Andrea Damante e Ignazio Moser che gli autori avrebbero pensato di far partecipare come unico concorrente.

Le parole di Andrea Damante sulle indiscrezioni

Sebbene questa notizia abbia subito incuriosito il pubblico che conosce bene questi due personaggi, sembra che le trattative stiano avendo delle difficoltà. Proprio Andrea Damante ha commentato un articolo relativo alle parole di Parpiglia specificando come questo sia “più un sogno degli autori che una realtà“, per poi cancellare il commento poco dopo. Sembra quindi che per il momento il loro ingresso nella casa sarebbe solo una volontà, ben lontana dal concretizzarsi. I due amici sono attualmente impegnati in diversi progetti e non sembrano interessati a tornare a rinchiudersi nella casa.

Per Damante e Moser questa sarebbe infatti la seconda esperienza al Grande Fratello in pochi anni. L’ex tronista di Uomini e Donne e deejay ha partecipato alla prima edizione Vip, mentre Ignazio alla seconda, durante la quale ha conosciuto l’attuale compagna Cecilia Rodriguez. Quest’ultimo aveva condiviso l’esperienza anche con Giulia De Lellis, influencer e storica ex di Andrea. I due continuano ad appassionare il pubblico con le loro vicende amorose, tra alti e bassi. Il ritorno di fiamma avvenuto durante la quarantena, che hanno passato insieme, è pero’ svanito solo qualche mese più tardi. I Damellis sembrano comunque essere rimasti in buoni rapporti.

Se gli autori continueranno a tentare di convincere i due amici ad accettare la proposta non è dato saperlo, ma il reality è iniziato da poche settimane e di tempo per entrare nella casa ce ne è ancora parecchio.

