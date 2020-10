Ginevra Lamborghini , dopo l’assenza alle nozze di Elettra festeggia da sola – FOTO

Ginevra Lamborghini in un nuovo look; via i capelli lunghi ha optato per un caschetto corto che le dona perfettamente. E’ incantevole.

E’ bellissima Ginevra Lamborghini, sorella della Twerking Queen e neosposa, Elettra Lamborghini. Ginevra Lamborghini non ama i paragoni alla sorella. Con le sue forze si sta costruendo un percorso musicale ma come ha già annunciato in più occasioni è lontano da quello della sorella. Anche le personalità sono opposte, questo lo si evince anche dagli outfit che propongono rispettivamente le sorelle; più estroso per Elettra e sobrio per Ginevra. In quest’ultimo scatto che la cantante ha proposto si trova in un noto locale con una immensa torta davanti. Ginvevra scrive: un buon non compleanno a me, citazione del film d’animazione Disney – Alice nel paese delle meraviglie – a cui peraltro la torta sembra ispirata; a più strati, opera di cake design con note floreali sulle tonalità del bianco e azzurro e spuntano delle orecchie che sembrano quelle del Bianconiglio. Look semplice e minimal per Ginevra; camicia oversize dalle tonalità del rosa cipria e pantalone nero. Viso acqua e sapone e qualche accessorio, rendono la Lamborghini semplicemente perfetta. Sorridente con il calice in mano, pronta per fare un brindisi. Starà mica festeggiando il successo del suo primo singolo?

Ginevra Lamborghini sulle note di “Scorzese”

Qualche settimana fa è uscito il primo singolo di Ginevra Lamborghini dal titolo “Scorzese”, un progetto firmato Universal – l’importante etichetta discografica – che ha consacrato la cantante. Del resto il suo amore per la musica non è stato mai nascosto. Il brano interessante, sta riscuotendo un bel successo. Ma non manca il pizzico di polemica: numerosi hanno constatato che fra le sorelle non scorra buon sangue e alcuni follower hanno persino appurato che le due sorelle non si seguano sui social. Elettra Lamborghini viene accusata di non supportare la sorella nella promozione del singolo.

Nessuna risposta da parte delle dirette interessate. Tuttavia non occorre l’aiuto di altri, Ginevra ha proposto un brano che spacca e sta riuscendo sola a raggiungere i suoi obiettivi.

