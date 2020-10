Incantevole Valentina Vignali, che sul suo profilo personale Instagram fa sfoggio di un fisico sempre pazzesco. Che ragazza meravigliosa.

Visualizza questo post su Instagram Coi sogni incastrati negli occhi, puoi volare dove vuoi anche senza muoverti ✨⛈ Un post condiviso da VALENTINA VIGNALI (@valentinavignali) in data: 3 Ott 2020 alle ore 4:46 PDT

Una bellezza senza eguali: è Valentina Vignali, che ancora una volta fa fermare Instagram con degli scatti assolutamente magnifici. La riminese classe 1991 è dotata di un corpo da favola. Un vero schianto, con una tonicità che è frutto anche di anni ed anni di allenamento, data la sua carriera da giocatrice professionista di pallacanestro.

LEGGI ANCHE –> Miriam Leone | pazzesca tra i vigneti in giallo | mai vista così | FOTO

Lei però nel corso del tempo ha saputo abbinare all’attività sportiva anche una prolificissima carriera di influencer e di vera e propria modella. Infatti non sono pochi i post pubblicati per scopi commerciali sul suo spazio Instagram. D’altronde qualunque azienda la sceglierebbe, vista la sua bellezza. La romagnola appare in pose assolutamente incantevoli. Bellissima e con un paio di gambe da fare invidia a qualunque altra donna al mondo. Finalmente poi da diverso tempo ha trovato stabilità in amore, dopo la burrascosa fine del suo rapporto con Stefano Laudoni, anche lui cestista professionista.

LEGGI ANCHE –> Giulio Golia è malato | la confessione sui social | VIDEO

Valentina Vignali, la più bella che ci sia