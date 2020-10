Sabrina Salerno, tre bikini e tre infarti: il seno implode – VIDEO

Sabrina Salerno ha postato un video incredibile: nel filmato la cantante indossa tre tipi diversi di bikini ed infiamma il mondo dei social.

Sabrina Salerno è sempre più esplosiva sui social: la cantante continua a postare contenuti bollenti e piccanti in cui mette in mostra le sue curve da paura. La nativa di Genova raggiunse la popolarità negli anni ottanta: con i suoi album ‘Sabrina’, ‘Super Sabrina’ e ‘Over the pop’ fece sognare tante persone in quel periodo. La classe 1968 fa sognare ancora oggi: le sue misure da pin-up mandano i fan in estasi. La Salerno, poco fa, ha postato un video su Instagram da infarto.

L’incredibile video di Sabrina Salerno: che seno!!