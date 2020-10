Adua Del Vesco esplode e ammette tutto: il Grande Fratello cambia regia. Dopo il caos scoppiato per l’outing che ha fatto a Massimiliano Morra, ha trascorso dei giorni critici

Adua Del Vesco è esplosa e ha raccontato tutto. Oggi pomeriggio intorno alle sei, ha deciso di ammettere di aver detto una bugia durante l’ultima puntata del Grande Fratello Vip. Dopo quanto successo venerdì, è stata molto male: in puntata Alfonso Signorini le ha detto che abbiamo sentito tutti quando ha fatto outing al suo ex fidanzato Massimiliano Morra e lei ha negato categoricamente, trascorrendo poi due giorni di tristezza e di chiusura. Oggi pomeriggio è tornata a parlare con Matilde Brandi, la prima persona con cui si è confidata riguardo la sessualità di Massimiliano.

LEGGI ANCHE -> GFVIP: Fausto Leali squalificato, interviene Mario Balotelli

Adua Del Vesco esplode durante la diretta del Grande Fratello Vip: “Sono stanca di coprire tutti”

“Basta, non ce la faccio più. Ho sprecato gli anni più belli della mia vita, li ho passati a coprire gli altri” e il riferimento è chiaro, a Gabriel Garko ma anche a Massimiliano Morra. “Non ce la faccio più a stare zitta e a stare male. Verrò criticata, la gente penserà male di me, ma devo pensare a me stessa”. Questo ha fatto pensare ai telespettatori che l’attrice sia pronta ad ammettere tutta la verità riguardo alla sua “finta” storia con Massimiliano Morra.

La cosa che ha fatto infuriare tutti, è che il GF Vip ha cambiato improvvisamente regia. E ora i telespettatori si chiedono soltanto una cosa: stanno cercando di coprire Adua?