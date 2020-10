Adua Del Vesco e Massimiliano Morra, era tutto finto? Il dettaglio li incastra. Barbara D’Urso durante la diretta del suo programma ha fatto notare una cosa piuttosto particolare

Durante la puntata del Grande Fratello Vip, Alfonso Signorini ha discusso con Adua Del Vesco di quanto accaduto la sera prima. L’attrice, infatti, aveva rivelato alle sue amiche di non essere mai stata realmente con Massimiliano Morra perché è gay. Lei ha sottolineato di non aver mai detto una cosa del genere, ma oltre ad essere stata incastrata dal video, è stata incastrata anche da Tommaso Zorzi che ha rivelato: “Lo ha detto anche a me prima di entrare nella casa”. Stasera a Live Non È la D’Urso, Barbara ha rivelato dei dettagli che incastrano i due: sono stati insieme per finta?

Adua Del Vesco e Massimiliano Morra, era tutto finto anche tra di loro? Barbara D’Urso li smaschera

In una intervista a Vieni da Me dell’anno scorso, Massimiliano Morra rivela a Caterina Balivo di essere stata con Adua Del Vesco per quasi tre anni. Al Grande Fratello Vip, invece, ha dichiarato quasi un anno. Ufficialmente, loro sono stati insieme 3 anni (anche se lui non ricorda, stranamente) dal 2012 al 2015. In questi tre anni in cui loro stavano insieme, Adua ha pubblicato foto in cui era insieme al suo attuale fidanzato. Per quanto riguarda Massimiliano, invece, della sua fidanzata non c’è traccia fino a prima di settembre. Tutti questi indizi, fanno pensare che i due siano stati insieme per finta davvero e che la storia di Massimiliano con Dalila sia falsa.

Durante la puntata di Non è la D’Urso, sono stati in tanti a raccogliere indizi riguardo questa storia d’amore che ancora oggi fa discutere.