Elisabetta Canalis in bianco toglie il fiato: pioggia di likes e commenti – FOTO

Elisabetta Canalis in bianco toglie il fiato: pioggia di likes e commenti. L’attrice ha fatto impazzire tutti con l’ultimo scatto che ha pubblicato sul suo profilo Instagram

Elisabetta Canalis è volata fino in Messico. Con un volo privato ha raggiunto la meta Cabo San Lucas, dove passerà alcuni giorni di ferie per rilassarsi e riprendere le forze. Approfitta anche per festeggiare il suo 42esimo compleanno, e anche il quinto della figlia Skyler Eva. Nel resort che ha scelto è stata accolta nel migliore dei modi e all’arrivo ha trovato auguri e tanti palloncini. Un appartamento riservato con vista mozzafiato, che affaccia sul mare e su una piscina privata. La figlia Skyler si diverte mentre Brian si riposa al mare.

LEGGI ANCHE -> GFVIP: Fausto Leali squalificato, interviene Mario Balotelli

Elisabetta Canalis incantevole nell’ultimo scatto pubblicato su Instagram: pioggia di likes

I commenti sotto le sue foto non si sprecano affatto: c’è chi gli fa i complimenti, ci sono i famosi leoni da tastiera, e c’è anche chi le racconta aneddoti della propria vita che ricordano lei. “Ti seguo da sempre, ho visto tutti i tuoi film e ogni volta sono rimasto senza fiato. Ma soprattutto, ti seguo da quando facevi la velina. Eri solo una ragazza, così giovane e inconsapevole del successo che avresti ottenuto diventando sempre più grande. Guardati adesso, ogni tanto ci pensi e sei orgogliosa della vita che hai avuto fino ad ora? Dovresti esserlo, perché io che ti seguo da sempre e sento di conoscerti, lo sono davvero di te”.

LEGGI ANCHE -> GFVIP: Fausto Leali squalificato, interviene Mario Balotelli

E poi ancora: “Quanto invidio l’uomo che hai vicino! Per tanti anni ho dovuto competere con George Clooney, mi sono illuso di non essere alla sua altezza, adesso non ho scuse che tengono. Sei davvero troppo per me, quindi mi accontenterò di seguirti su Instagram”.