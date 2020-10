Messaggio Giuseppe Conte agli italiani su situazione Covid 19

News messaggio Conte, il premier parla al Paese in merito alla situazione relativa alla pandemia ancora in corso. “Il Covid non è mai andato via”.

Il Governo sta lavorando per fare ripartire il Paese. Una cosa che non può avvenire dall’oggi al domani. Per questo motivo serve più che mai mostrare fiducia, coraggio, e cercare anche di attuare dei cambiamenti che fino ad oggi mai avevano visto sorgere la possibilità ed anche la voglia di mettere in pratica. “Cerchiamo adesso di perseguire un modello di sviluppo più sostenibile, equo ed eco-friendly. Ce la faremo, il nostro piano nazionale darà come risultato una Italia rigenerata”. Per Conte non sono però sufficienti gli importanti investimenti che il Governo da lui presieduto è riuscito ad ottenere, anche lottando contro alcuni esponenti dell’opposizione che hanno mostrato un evidente atteggiamento di ostruzionismo.

