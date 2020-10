Giulia De Lellis senza veli su Instagram: “Addosso ho solo questo” FOTO

Giulia De Lellis senza veli su Instagram: “Addosso ho solo questo”. L’influencer ha fatto impazzire i suoi followers con l’ultimo scatto che ha pubblicato su Instagram

Giulia De Lellis è una delle influencer più amate del mondo di Instagram. Ha esordito nel 2016, quando è arrivata in televisione per corteggiare Andrea Damante a Uomini e Donne. Assurdo pensare che siano trascorsi solo quattro anni: in questo tempo ha fatto veramente di tutto, ed è diventata in pochissimo tempo l’influencer famosa che è oggi. Con Andrea ha condiviso una lunga storia, travagliata e turbolenta, che dopo vari tira e molla si è conclusa soltanto un paio di mesi fa. Considerate le numerose volte in cui sono tornati insieme, i fans stentano a credere che per loro sia davvero la fine.

LEGGI ANCHE -> GFVIP: Fausto Leali squalificato, interviene Mario Balotelli

Giulia De Lellis bellissima sul suo profilo Instagram: senza trucco mostra l’acne a tutti

Adesso Andrea e Giulia si stanno facendo le loro vite, e lei sta continuando la sua lotta contro l’acne. Proprio ieri si è svegliata giù di morale perché si è ritrovata un brutto sfogo sul viso, nonostante oramai da anni sta facendo cure su cure per cercare di risolvere questo problema. Proprio di recente è stata al Festival del Cinema di Venezia, e lo sfogo era così evidente che neanche il trucco è stato capace di nasconderlo. Oltre a cercare di “guarire”, Giulia sta anche cercando di accettarsi con i brufoli, e l’ultimo scatto che ha pubblicato su Instagram ne è la prova.

LEGGI ANCHE -> GFVIP: Fausto Leali squalificato, interviene Mario Balotelli

“Oggi naturale, ma non può mancare il mascara”. Nello scatto ha il viso libero dal solito make-up, ma ci tiene comunque a far sapere di avere su soltanto una cosa: il mascara. Pioggia di complimenti per l’influencer: “Al naturale sei ancora più bella, credimi”.