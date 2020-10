Marina La Rosa in topless in riva al mare: fan in delirio – FOTO

Marina La Rosa ha condiviso uno scatto davvero bello: l’ex ‘Gieffina’ è distesa in topless in riva al mare.

Marina La Rosa è un personaggio televisivo ed è apprezzatissima dal pubblico italiano. La classe 1977 è molto seguita sui social network: il suo account Instagram vanta 78mila follower. La nativa di Messina, nella sua carriera, ha partecipato alla prima edizione del ‘Grande Fratello’ (eliminata dopo 72 giorni) e ha preso parte lo scorso anno a ‘L’Isola dei Famosi’, classificandosi al secondo posto. La siciliana, nella casa più spiata d’Italia, conquisto il nomignolo ‘gattamorta’ per il suo modo di sedurre e per le attenzioni verso il compianto Pietro Taricone. Marina è anche una brava attrice ed è brava anche nella conduzione di trasmissioni televisive. La 43enne, poco fa, ha messo in rete una foto superlativa in topless.

Marina La Rosa in topless: fan in delirio