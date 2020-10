Se hai questi 2 euro sei fortunato, valgono una fortuna

Ci sono alcune monete da 2 euro che valgono tantissimo per la loro bassa tiratura, vediamo insieme quali sono le più ricercate dai collezionisti

Non è detto che le monete spicce o a basso valore abbiano poca importanza, infatti può accadere che alcuni esemplari per la loro bassa tiratura possano valere anche migliaia di euro. La rarità è dovuta al fatto che sono realmente introvabili, condizione che le rende ancora più interessanti per i collezionisti.

Attualmente in 19 Paesi aderenti all’Eurozona (tra i 28 della Ue) vengono prodotto e messe in circolazione con continuità alcune monete commemorative nella caratura dei 2 euro che però possono valere anche migliaia di euro se prodotto in quantità esigue. I Paesi in questione sono Austria, Belgio, Cipro, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Portogallo, Slovacchia, Slovenia, Spagna.

A questi si aggiungono i 4 Stati che possono coniare monete (in euro) in virtù di accordi bilaterali con l’Unione europea: San Marino, Città del Vaticano, Principato di Monaco e, dal 2015, anche il Principato di Andorra.

Mentre il “rovescio” delle monete è uguale per tutti, il “dritto” varia per ogni Paese, ed è questo lato che va osservato con attenzione.

Monete rare da 2 euro, quali sono