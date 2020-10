Valentina Ferragni, scatto prima di cena: bella da togliere il fiato FOTO

Valentina Ferragni, scatto prima di cena: bella da togliere il fiato. La sorella di Chiara ha pubblicato uno scatto in cui è di una bellezza incantevole. Record di likes

Valentina Ferragni è una delle donne sui social più amate degli ultimi i tempi. Diventata nota per essere la sorella di Chiara Ferragni, negli anni ha saputo dimostrare di essere una donna forte, con una bella personalità e che merita tutto il seguito e il successo che ha ottenuto in questi anni. L’ultimo scatto che ha pubblicato su Instagram ha fatto impazzire i suoi numerosi followers: nella foto Valentina ha un rossetto rosso fortissimo, gli occhi tolgono il fiato e impugna una forchetta ed un coltello, in procinto di mangiare una cotoletta gigante.

Valentina Ferragni incantevole nell’ultimo scatto su Instagram: la cotoletta è gigante

Appena pubblicata la foto, sono arrivati tantissimi commenti: molto di apprezzamento, ma altri anche da parte dei leoni da tastiera. Da mesi, infatti, Valentina viene criticata per aver messo su alcuni chili in quarantena e di non essere ricorsa a nessuna dieta drastica per perdere i chili che ha preso. L’ultimo scatto pubblicato su Instagram è un fantastico schiaffo in faccia a tutti quelli che continuano a dirle che dovrebbe dimagrire. Valentina ha rivelato in una recente intervista che non le importa più di quello che pensa la gente, perché ti giudicherebbero comunque in ogni caso e che non ha intenzione di negarsi un piatto di pasta quando le va.

I commenti sotto le sue foto non si sprecano. “Brava Vale, continua così. Dai un esempio meraviglioso e anche un grande insegnamento a tutte noi donne che cerchiamo di somigliare alle ragazze magrissime che vediamo sul web. Negli ultimi mesi ho deciso di somigliare solo a te”.