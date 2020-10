Justine Mattera, outfit zebrato e tacchi perché “basta volerlo” – FOTO

Justine Mattera bella ed elegante mentre cammina per strada. Tutta vestita e piena di boccoli infiamma Instagram

Justine Mattera ogni tanto si mostra in outfit “coperti” e da vera signora. Bellissima e sensuale, la showgirl di origini statunitensi sconvolge il web da diverso tempo ormai con i suoi scatti bollenti. Non c’è differenza di età che la ferma, perché lei può eccome.

Nonostante l’età anagrafica che la porta alla soglia dei 50 anni che compirà il prossimo maggio, Justine non sente il peso dell’età. Bellissima e con un fisico da urlo ama “scoprirsi” e farsi fotografare come mamma l’ha fatta con il suo fisico scultoreo e definito dall’allenamento che lei non lascia mai. Tra piscina e bicicletta le sue linee sono toniche e formate e non hanno rivali.

Nonostante questo spesso la showgirl ed ex compagna di Paolo Limiti viene attaccata sul web ed in particolare su Instagram per la sua estrema magrezza ma lei non bada a questo e tira avanti per la sua strada con scatti tutti uno più sensuale degli altri tra costumi, lingerie, pose provanti che mozzano il fiato ma senza essere volgare.

Justine Mattera, bella ed elegante mentre cammina per strada