Tradimento: 10 motivi per cui è sempre bene confessare. Parola alla scienza

Tradimento. E’ giusto confessarlo? A quanto pare si. Il parere arriva da una fonte autorevole che spiega le motivazioni principali

Tradire il proprio partner, causa o conseguenza della crisi di un rapporto, è un’azione che dev’essere sempre confessata. E’ quanto sostiene un fonte autorevole: Rita D’Amico, psicoterapeuta e ricercatrice dell’Institute of Cognitive Sciences and Technologies.

Certamente ciò comporta diverse difficoltà come la paura di perdere o di ferire la persona amata. Tuttavia, la dottoressa D’Amico, nella sua nuova fatica letteraria, Amori e Infedeltà. Triangoli e relazioni tra vecchie credenze e nuove realtà, spiega che il timore della punizione, la consapevolezza che s’incorrerà nella rabbia altrui e il desiderio di non reiterare questo comportamento, sono passaggi normali con cui interfacciarsi.

Quali sono i 10 motivi per cui è necessario confessare un tradimento?

1. Meno danni al rapporto

La comunicazione è alla base di ogni tipo di relazione. Confessare un tradimento significa dimostrare paradossalmente maggior rispetto piuttosto che continuare a mentire. Ciò potrebbe comportare una ferita meno grave.

2. Apre uno spiraglio alla fiducia

Confessare quando si è colti in flagrante è privo di senso. La vera sfida è avere il coraggio di dirlo quando non si è stati scoperti. La fiducia, in questo modo, potrebbe essere pian piano ricostruita.

3. Evitare la punizione

Dire apertamente come stanno le cose e dimostrarsi sinceramente pentiti comunica alla persona tradita che il ‘colpevole’ forse è meritevole di perdono.

4. Alleggerisce dal senso di colpa

‘La verità rende liberi’. Dichiarare il proprio comportamento scorretto non dev’essere SOLO un modo per scaricarsi la coscienza ma è chiaramente più facile per sentirsi in pace con se stessi.

5. Chiarezza con se stessi

Dire cosa abbiamo fatto potrebbe essere un modo di prendere consapevolezza delle proprie azioni. “Se amo questa persona, come mai sono arrivato/a a tradire?” La confessione è un modo anche per mettere su piazza i problemi da affrontare insieme.

6. Capire gli errori reciproci

Mai cercare giustificazioni, mai minimizzare, mai scaricare la colpa sull’altro. Tuttavia, cercare di comprendere le reciproche responsabilità è un passo fondamentale verso la comprensione.

7. Opportunità per il tradito

Chi ha subito un tradimento, messo di fronte alla realtà, avrà modo di capire i propri sentimenti e desideri. “Riesco a perdonare? Ho delle responsabilità al riguardo? Tengo ancora o no a questa persona?”

8. Capire i motivi dell’infedeltà

Cosa ha portato ad essere infedeli? Trasformare un momento così grave in un’occasione di crescita sarebbe la scelta migliore. E’ stato per mancaza di comunicazione e supporto reciproco? Problemi nella sfera sessuale? Capirlo potrebbe rafforzare il rapporto

9. Nuove opportunità

Capire i motivi del tradimento fa svelare a noi stessi e all’altro cosa si vuole veramente da un rapporto. Le cose dovranno cambiare inevitabilmente; in meglio o in peggio lo si deciderà in base a come si affronta questo momento di crisi.

10. Cercare aiuto

Affrontare i problemi grazie ad un aiuto esterno potrebbe essere la via migliore. Un tradimento confessato e la voglia di ricucire un rapporto infranto potrebbe condurre la coppia a cercare il sostegno di un professionista che vagli con esperienza le dinamiche e i problemi intercorsi.

