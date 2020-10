Netflix: tante le uscite attese nei prossimi giorni. Preparate i pop corn

Netflix. Tante novità in uscita nei prossimi giorni di ottobre sulla piattaforma di streaming online. Preparate pop corn e mettetevi comodi

Finita l’estate, ci stiamo avviando verso periodi sempre più freddi. La voglia di star fuori a far scorribande sta scemando via via sempre di più. Quale buona occasione per accoccolarsi sul divano e godersi un film o una serie tv in totale relax? Fortunatamente Netflix, il colosso dello streaming online, aggiorna ogni mese le sue proposte con prodotti di qualità sempre maggiore. Scopriamo le nuove uscite dei prossimi giorni.

The Haunting of Bly Manor

Sui nostri schermi il 9 ottobre, l’attesissimo sequel della serie horror Hill House. Lo staff creativo è lo stesso ma le due opere non saranno connesse. Creata da Mike Flanagan, è ispirata al romanzo Il giro di vite (The Turn of the Screw) di Henry James. Trama: Henry Wingrave, interpretato da Henry Thomas, assume una bambinaia (Victoria Pedretti) dopo la morte dell’istruttrice per accudire i nipoti orfani.

Social Distance

Uscirà il 15 ottobre la prima stagione di Social Distance, una serie antologica in otto parti, basata sulla quarantena. Creata da Jenji Kohan, la stessa di Orange is the New Black. Diversi punti di vista sulla pandemia che ha messo in ginocchio il mondo

Grand Army

Prevista il 16 ottobre, la serie segue le vicende degli studenti della Grand Army High School, sita nel quartiere newyorkese di Brooklyn.

Unsolved Mysteries

La seconda stagione uscirà il 19 ottobre dopo il successo delle prime puntate. La serie, creata in stile documentario, analizza in ogni episodio misteri su sparizioni, omicidi e eventi surreali al quali non è mai stata data una spiegazione.

Suburra

In arrivo il 30 ottobre. Ultima stagione per la serie italiana più attesa di sempre. Criminalità, politica e chiesa: poteri forti che si scontrano nel teatro maestoso della capitale. Come finiranno le vicende di Aureliano e Spadino? Metteranno sotto scacco Samurai? Ancora qualche settimana e lo scopriremo.

