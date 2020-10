Federica Panicucci, tacco a spillo e vestito stretto nero, estasiante – Foto

Federica Panicucci in total black bella ed elegante e con le gambe accavallate. Per i suoi fans il capo di abbigliamento che preferisce

Sempre più bella, raffinata ed elegante è Federica Panicucci. La regina Mediaset del mattino non arretra di un passo e ogni suo scatto catalizza l’attenzione su di lei senza possibilità di distorcere lo sguardo. Uno spettacolo che non ha eguali.

Lei che non si scompone mai ma che con la pacatezza, il suo rigore e i suoi modi di fare piace tanto al pubblico del mattino di Canale 5. Al timone di Mattino 5 da diversi anni Federica tratta argomenti di cronaca e di attualità come anche quelli dello spettacolo e della tv. Negli ultimi giorni i suoi talk sul Grande Fratello Vip, tra l’altro, sono davvero molto seguiti ed i suoi ospiti in studio lanciano sempre tantissime indiscrezioni sui concorrenti.

A 52 anni Federica è una mamma amorevole con i suoi due bambini avuti dal suo ex marito Mario Fargetta e una donna realizzata dal punto di vista lavorativo e serena, oggi accanto al suo Marco Bacini.

I suoi outfit piacciono sempre tantissimo e l'ultimo che ha condiviso su Instagram è straordinario.

Federica Panicucci e il suo capo d’abbigliamento preferito, una dea