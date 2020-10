I dettagli fisici di una bellezza quale è Mercedesz Henger non passano certo inosservati. La ragazza è incredibilmente provocante.

È ottobre inoltrato ormai, ma per Mercedesz Henger è sempre il tempo giusto per godersi l’ultimissimo sole e le residue belle giornate, anche se ormai l’estate è un lontano ricordo. La giovane mostra delle immagini scattate in Puglia e nelle quali si fa ritrarre in un resort a bordo piscina.

LEGGI ANCHE –> Barbara Pedrotti, minigonna rosa da brividi, che gambe. Unica-FOTO

Il costume che le sta indosso ha un che di strepitoso. Lei è una vera e propria meraviglia, con un fisico esplosivo e fantastico. Una ragazza come lei rappresenta un vero e proprio sogno, per tanti purtroppo irrealizzabile. La 29enne italo ungherese non molto tempo fa aveva spiegato l’importanza del compiere dei sacrifici per fare si che il suo corpo fosse sempre perfetto.

LEGGI ANHE –> GF Vip, la lettera di Briatore potrebbe essere falsa: lo scoop a Mattino 5

Mercedesz Henger, semplicemente bellissima

Ci è voluto qualche anno, durante il quale compiere attività fisica in maniera continuata. Accanto alla quale accompagnare anche una alimentazione dettagliatamente scelta ed equilibrata. Ma alla fine, se anche tutto questo dovesse cominciare come se fosse un sacrificio, alla fine diventa abitudine e non se ne sente più il peso. Se poi i risultati sono questi, allora vale la pena stringere un pò i denti.

LEGGI ANCHE –> Emma Marrone e le “notti magiche “ con due amici – FOTO

La giovane Henger è un qualcosa che veramente non si può descrivere se non inventando nuove parole di ammirazione. Non solo bella, ma anche tanto ironica e comunque improntata alla semplicità. Anche per questo lei piace tanto.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter.