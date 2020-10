Si tratta di una pianta velenosa molto comune. Come riconoscerla?

A prima vista sembra una pianta innocua, si trova comunemente nei nostri prati o giardini, ma può essere letale se ingerita accidentalmente

Si tratta di una pianta che molti di noi hanno in giardino o che si trova nei parchi delle città, ma attenzione a non confonderla e raccoglierla per utilizzarla in qualche piatto di cucina perché potrebbe essere letale. Per via della sua somiglianza al prezzemolo talvolta è definita “prezzemolo selvatico” o “prezzemolo velenoso”.

Tutte le parti della pianta sono notevolmente tossiche e in grado di causare la morte ma il veleno dei frutti è particolarmente potente; si pensi che anche mangiare la carne di un animale cibatosi dei frutti in precedenza può portare alla morte. Tra i sintomi maggiori che provoca la sua somministrazione troviamo cefalea, problemi di digestione, intorpidimento, calo della forza muscolare, paralisi e morte.

Stiamo parlando della cicuta, conosciuta come l’erba che causò la dipartita del filosofo Socrate, il quale, condannato a morte, fu costretto a bere un infuso di questa pianta erbacea velenosa.

Cicuta, come riconoscere questa pianta velenosa

La Cicuta Maggiore è una pianta erbacea appartenente alla famiglia della Apiaceae. Presenta steli sottili e cavi di colore verde e in alcuni casi possono raggiungere i due metri d’altezza. Le foglie verdi hanno l’aspetto molto simile a quelle del prezzemolo, per questo viene spesso confusa con questa pianta. I fiori sono piccoli e bianchi, raggruppati in ciuffi a forma di ombrello, non teme il freddo e cresce in campagna e in luoghi freschi.

Non va però assolutamente confusa con la Cicuta Virosa “acquatica”, appartenente alla stessa famiglia ma con differente grado di velenosità e diverse proprietà. Questa al contrario della Maggiore può essere considerata anche un rimedio omeopatico. La si può riconoscere, anche rispetto alla cattiva sorella, per il fusto cilindrico cavo, non pruinoso come quello “dell’altra”, e alto 0.50- 1,50 m.

Le foglie sono grandi, hanno un lungo picciolo e si dividono in foglie più piccole con il profilo dentellato. I fiori, come per la Maggiore, sono piccoli e bianchi, formano degli ombrellini e spuntano solitamente tra giugno e luglio. È stata consigliata per nevralgie, tetano. epilessia, tosse canina, asma, tosse convulsive e per calmare i dolori per i malati di cancro.

