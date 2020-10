Carolina Stramare, Miss Italia in canotta e slip è incantevole – FOTO

Carolina Stramare, Miss Italia in canotta e slip è incantevole. Ha esordito vincendo il famoso concorso, e oggi è una delle più amate su Instagram

Carolina Stramare è una modella italiana, che ha vinto l’80esima edizione del concorso di bellezza Miss Italia. Classe 1999, ha solo 21 anni e ha già conquistato tutti sui social. Ma cosa sappiamo di lei? Nata in quel di Genova, vive a Vigevano, dove si è diplomata al liceo linguistico. Inoltre ha origini venete dalla parte di suo padre. Dopo la scuola frequenta l’Accademia di Belle Arti di Sanremo con indirizzo in grafica, intanto comincia la carriera da modella lavorando per Tezenis e Colmar.

Carolina Stramare fa impazzire tutti con l’ultimo scatto pubblicato nelle storie di Instagram

Nell’estate del 2019, poi, ottiene il titolo di Miss Lombardia che le permette poi di accedere alla finale di Miss Italia di quell’anno. Viene eliminata nella fase finale del programma, ma poi ripescata dalla giuria che la incorona infine Miss Italia 2019. Carolina è stata cresciuta dai nonni paterni, perché sua madre è morta due anni fa in estate per un brutto tumore. Sono stati i suoi nonni a spingerla a partecipare al concorso, durante il quale ha ottenuto pure la fascia di Miss Kissimo Biancaluna. Insomma, giovanissima ma già una carriera tutta in discesa: sua mamma sarà sicuramente fiera di lei, che dall’alto sta assistendo a tutti i suoi successi.

I commenti sotto le sue foto non si sprecano: “Ti seguo da quando hai vinto Sanremo e da allora non ti ho più mollata. Sei bellissima e sono sicuro che farai tanta strada, ti meriti il meglio. Complimenti per tutti i successi che stai e che continuerai ad ottenere, sii felice che te li meriti tutti”.