Grande Fratello Vip, lo scherzo finisce male: si sfiora la rissa in casa

Grande Fratello Vip, Dayane racconta a tutti e si sfiora la rissa: ” Francesco Oppini mi ha baciata”. Il figlio di Alba Parietti infuriato l’ha minacciata di non parlarle più, fino a scoprire che gli stava facendo solo uno scherzo

Oggi pomeriggio è successo il caos più totale nella casa del Grande Fratello Vip: tutto questo quando Dayane Mello ha deciso di fare uno scherzo a Francesco Oppini, il figlio di Alba Parietti. Tutti oramai sanno che la modella si è presa una sbandata per lui, ma lui fidanzatissimo non ricambia le sue attenzioni in quanto molto innamorato della sua Cristina. Dayane per attirare la sua attenzione ha pensato di fare uno scherzo che non è stato molto apprezzato: ha raccontato nella casa che Francesco l’ha baciata ieri prima di andare a dormire e lui si è arrabbiato tantissimo.

Grande Fratello Vip, Dayane fa un brutto scherzo a Oppini: polemiche nella casa

Francesco si è arrabbiato tantissimo con la modella per questa bugia: “Cosa stai dicendo? Cosa stai raccontando in giro? Non è vero niente, tu sei andata in bagno e io sono andato a dormire, non ci siamo neanche salutati. Ci metto un secondo a non parlarti più” lei intanto continuava a ridere, sostenuta dall’amica Adua che le dava ragione. Alla fine lei gli ha detto che stava scherzando ed è finito tutto lì. In casa nessuno ha apprezzato lo scherzo, lo hanno reputato tutti di cattivo gusto.

“Non faceva ridere, mi ha fatto soltanto arrabbiare” ha affermato Francesco parlando con i suoi amici. Gli altri inquilini, d’accordo con lui, hanno detto la stessa cosa: “Non era uno scherzo divertente, è stato soltanto di cattivo gusto e hai ragione ad allontanarti da lei”.