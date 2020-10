Due fratelli sono stati feriti a colpi d’arma da fuoco fuori da una pizzeria di Castellamonte, in provincia di Torino.

Nella serata di ieri, due fratelli sono stati raggiunti da alcuni colpi d’arma da fuoco alle gambe all’esterno di una pizzeria di Castellamonte, in provincia di Torino. Sul posto sono arrivati i sanitari del 118 che hanno trasportato i due in ospedale, dove ora sarebbero ricoverati. I carabinieri, come riporta la La Stampa, dopo qualche ora hanno fermato a Caselle un uomo, sospettato di essere il responsabile del duplice tentato omicidio. Non è ancora stata ritrovata l’arma da fuoco utilizzata per la sparatoria.

Dramma nella serata di ieri, mercoledì 7 ottobre, a Castellamonte, in provincia di Torino, dove due fratelli sono stati feriti a colpi d’arma da fuoco. Secondo una prima ricostruzione, riportata da La Stampa, i due, residenti a Felletto (Torino), si trovavano all’esterno della pizzeria di cui sono contitolari, quando un uomo si sarebbe avvicinato ed avrebbe aperto il fuoco con una pistola. Due i proiettili che sarebbero stati esplosi, entrambi andati a segno.

Sul posto è intervenuto il personale medico del 118 che ha prestato le prime cure ai due feriti e li ha trasportati presso il Cto di Torino, dove si troverebbero ora ricoverati, non in pericolo di vita. Il più grave, riporta La Stampa, sarebbe stato colpito al femore ed è stato sottoposto ad un intervento chirurgico: la prognosi per la guarigione è di 60 giorni. Il fratello, invece, è stato colpito alla natica ed ha riportato ferite guaribili in 20 giorni.

Intervenuti anche i carabinieri che hanno immediatamente avviato la caccia all’uomo per rintracciare il responsabile del duplice omicidio. Dopo alcune ore, i militari dell’Arma hanno fermato a Caselle un sospettato che è stato portato in caserma ad Ivrea per essere interrogato.

Ancora in corso, invece, le ricerche dell’arma utilizzata nella sparatoria, che si presume fosse una pistola a tamburo. Non sono ancora chiare le dinamiche dell’accaduto su cui i carabinieri stanno indagando. Ancora da chiarire anche il numero degli aggressori che hanno raggiunto i due fratelli all’esterno della pizzeria.